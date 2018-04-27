В Российском союзе автостраховщиков прошел обыск

В главном офисе Российского союза автостраховщиков в Москве прошли обыски и выемка документов.
Как сообщили в РСА газете «КоммерсантЪ», следственные мероприятия прошли «по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году». Источник издания рассказал, что речь идет о СК «Страж», лицензия которого была отозвана год назад.
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