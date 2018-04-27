Навальный назвал провокацией согласованный мэрией Москвы маршрут акции 5 мая

О согласовании мероприятия заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает «Интерфакс». По его словам, заявителям предложили провести шествие по улице Маши Порываевой и завершить его митингом на внешней стороне проспекта Сахарова. Вскоре в своем Twitter Алексей навальный написал, что в мэрию направлено письмо в котором говорится, что любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города.
«Мэрия Москвы предлагает нам провести «шествие» вне Садового кольца и с маршрутом продолжительностью 350 метров. Именно против такой чиновничьей наглости мы и проводим митинг 5 мая. Мы граждане, и у нас есть права. Акция в Москве: улица Тверская в 14-00», — написал оппозиционер.
О том, что в мэрии предложат Алексею Навальному провести протестную акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова вместо Тверской улицы стало известно 25 апреля. Политик призывает своих сторонников по всей России за два дня до инаугурации президента РФ Владимира Путина выразить свое несогласие с тем, как проходили выборы.
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