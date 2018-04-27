Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Совет директоров Банка России 27 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.
«Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале
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