Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Совет директоров Банка России 27 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

«Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

The New Times

В ЦБ считают, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию. Ранее регулятор последовательно пять раз снижал ключевую ставку.

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