Reuters: «Русал» готовится сменить совет директоров

Компания «Русал» работает над изменениями в совете директоров в надежде на то, что США исключат его из санкционного списка и он сможет возобновить поставки клиентам.Два источника Reuters сообщили, что «Русал» вскоре назначит полностью независимый совет директоров, который, в свою очередь, назначит новую команду менеджеров. Эти шаги сейчас согласовываются с акционерами компании.
Если этого сделать не получится, то придется прибегнуть ко второму варианту для избежания последствий от санкций США, о котором говорил министр промышленности РФ Денис Мантуров, пояснил собеседник агентства. Мантуров ранее говорил, что России надо создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия. Он также упоминал о возможности выкупа государством доли Олега Дерипаски в «Русале».
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