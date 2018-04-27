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Reuters: «Русал» готовится сменить совет директоров

27.04.2018

Компания «Русал» работает над изменениями в совете директоров в надежде на то, что США исключат его из санкционного списка и он сможет возобновить поставки клиентам.

Два источника Reuters сообщили, что «Русал» вскоре назначит полностью независимый совет директоров, который, в свою очередь, назначит новую команду менеджеров. Эти шаги сейчас согласовываются с акционерами компании.

Если этого сделать не получится, то придется прибегнуть ко второму варианту для избежания последствий от санкций США, о котором говорил министр промышленности РФ Денис Мантуров, пояснил собеседник агентства. Мантуров ранее говорил, что России надо создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия. Он также упоминал о возможности выкупа государством доли Олега Дерипаски в «Русале».


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