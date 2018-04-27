В Mail.ru Group запустили свои прокси-серверы и раскритиковали Роскомнадзор за блокировки, отметив, что регулятор не понимает принципов работы современного интернета.



Глава социальной сети «ВКонтакте», которая входит в Mail.ru Group, Андрей Рогозов на своей странице написал, что требования передать какие-либо ключи от end-to-end-шифрования, которое происходит на конечном устройстве пользователя, невозможно.



Глава «ВКонтакте» добавил, что уже сейчас end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно и что «прогресс неостановим».



Позже

на странице Mail.ru Group во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что компания

запустила свои прокси-серверы

«для доступа к любимым сервисам». С

сылки на них имеют специальный вид для автоматической настройки прокси в Telegram.



Роскомнадзор в ночь с 26 на 27 апреля на два часа заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников»,Twitter и Facebook. Это было сделано из-за попыток ведомства ограничить в РФ доступ к Telegram.

13 марта суд вынес решение о блокировке мессенджера в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В компании заявляют, что выполнить требования ФСБ технически невозможно.

The New Times

«Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ ко множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов — в первую очередь, технологических», — написал Рогозов.Ранее стало известно, что

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