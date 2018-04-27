Заседание по апелляции Белых перенесено из-за самочувствия экс-губернатора

По словам адвоката Белых Андрея Грохотова, у его подопечного было высокое давление, передает «Медуза». Бывшему чиновнику в суд вызвали скорую. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 10 мая. Никита Белых будет принимать участие в заседании по видеосвязи.
Бывший глава Кировской области был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Суд также оштрафовал Белых на 48,2 млн руб.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Улично-парламентская республика
Государственный преступник номер один
Армения: как улица победила власть
Лукашенко испугался армянского сценария
Правительство-2018: кто уйдет, а кто останется