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Заседание по апелляции Белых перенесено из-за самочувствия экс-губернатора

27.04.2018

Заседание по апелляции Никиты Белых перенесено из-за того, что экс-губернатору Кировской области стало плохо.

По словам адвоката Белых Андрея Грохотова, у его подопечного было высокое давление, передает «Медуза». Бывшему чиновнику в суд вызвали скорую. Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 10 мая. Никита Белых будет принимать участие в заседании по видеосвязи.

Бывший глава Кировской области был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Суд также оштрафовал Белых на 48,2 млн руб.


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