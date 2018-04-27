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Кадыров поприветствовал в Telegram обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого

27.04.2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал в Telegram депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого журналистки обвиняют в сексуальных домогательствах.

Кадыров приветствовал депутата сообщением в мессенджере, отметив, что в Чечне Telegram работает.

«Приветствую моего Брата, главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в Телеграм. Для донесения позиции России и ее Верховного Главнокомандующего все площадки нужны. В Чечне, кстати, Телеграм работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона», — написал Кадыров.

Слуцкий написал, что решил завести канал в Telegram, так как «хочет быть в тренде».

«Как глава международного комитета Госдумы, я выступаю за диалог и свободу слова. Но эта свобода не предполагает вседозволенности, лжи и клеветы. Так что будем вежливы друг к другу и правдивы! Буду использовать эту площадку для информирования о нашей (моей и комитета) работе на международной арене. Но не только. Еще здесь будут эксклюзивные комментарии и аналитика», — написал депутат.

В домогательствах Леонида Слуцкого обвинили корреспондент BBC Фарида Рустамова, заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. После отказа комиссии Госдумы по этике наказывать депутата, парламенту объявили бойкот несколько СМИ.


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