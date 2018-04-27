Северная и Южная Кореи подпишут договор об окончании войны 1950 года

Мирное соглашение подпишут до конца 2018 года, передает CNN. Об этом было объявлено в ходе визита в Южную Корею лидера КНДР Ким Чен Ына.
Корейская война началась в 1950 году и продолжалась в горячей фазе до 1953 года. В боевых действиях принимали участие силы ООН, СССР, США и Китая. После окончания горячей фазы договор о мире между двумя странами так и не был подписан.
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