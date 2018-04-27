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«Яндекс» потребовал разъяснений у Роскомнадзора из-за блокировок

27.04.2018

«Яндекс» потребовал разъяснений у Роскомнадзора из-за блокировок в ночь на 27 апреля пяти IP-адресов компании.

В «Яндексе» назвали действия ведомства по блокировке Telegram «ударом по всему Рунету».

«Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит, прежде всего, Рунету», — заявил директор «Яндекса» по связям с общественностью Очир Манджиков.

В компании добавили, что считают несвободу и отсутствие выбора для пользователей самым опасным последствием блокировок.

Роскомнадзор в ночь с 26 на 27 апреля на два часа заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников»,Twitter и Facebook. Позже ведомство в своем Twitter написало, что попадание в реестр отдельных ip-адресов связано с технологическими особенностями работы системы.


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