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Видео: впервые северокорейский лидер ступил на территорию Южной Кореи

27.04.2018

27 апреля стартовали переговоры лидеров Южной Кореи и КНДР. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей, став первым северокорейским лидером, который сделал это, по крайней мере, с конца войны 1950–1953 годов в Корее. Он также пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ступить на землю КНДР, что тот сделал. 





В ходе переговоров, Ким Чен Ын предложил «встречаться чаще, чтобы построить мир», и выразил готовность посетить резиденцию Мун Чжэ Ина в Сеуле, если получит приглашение. В свою очередь, президент Южной Кореи выступил с предложением о соединении железных дорог двух стран. Мун Чжэ Ин также сказал, что хотел бы побывать на священной горе Пэктусан в КНДР.

Переговоры лидеров стран продолжатся.


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