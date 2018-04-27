Видео: впервые северокорейский лидер ступил на территорию Южной Кореи

В ходе переговоров, Ким Чен Ын предложил «встречаться чаще, чтобы построить мир», и выразил готовность посетить резиденцию Мун Чжэ Ина в Сеуле, если получит приглашение. В свою очередь, президент Южной Кореи выступил с предложением о соединении железных дорог двух стран. Мун Чжэ Ин также сказал, что хотел бы побывать на священной горе Пэктусан в КНДР.
Переговоры лидеров стран продолжатся.
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