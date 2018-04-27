Врио премьер-министра Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции Пашиняном

«Очередное предложение Пашиняна практически не отличается от предыдущих. Ответ Карена Карапетяна тот же, что и в прошлый раз. Переговоры, где одна из сторон диктует исключительно свою повестку, а другая сторона не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами», — передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря Карапетяна Арама Араратяна.
По словам пресс-секретаря, лидер оппозиции не стал бы вести переговоры при журналистах, если бы их целью было достижение каких-либо результатов.
Ранее Карен Карапетян опроверг информацию о своей отставке, о которой сообщил депутат парламента Армении от фракции «Елк» Арарат Мирзоян.
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