Малый бизнес может лишиться госзаказа

Из-за введения спецсчетов госзаказ окажется закрытым для предпринимателей, которые потеряют более 100 млрд руб.
Президент «Опоры России» Александр Калинин направил министру финансов Антону Силуанову заключение на проект постановления правительства о требованиях к банкам, где участники госзакупок должны будут открывать специальные счета, пишут «Ведомости». По мнению организации, если оставить проект в нынешнем виде, во второй половине года малый и средний бизнес рискует лишиться возможности участвовать в государственных торгах. За полгода предприниматели потеряют свыше 100 млрд руб., посчитал вице-президент «Опоры России» Виктор Степанов.
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