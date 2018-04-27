Малый бизнес может лишиться госзаказа

Из-за введения спецсчетов госзаказ окажется закрытым для предпринимателей, которые потеряют более 100 млрд руб.

Президент «Опоры России» Александр Калинин направил министру финансов Антону Силуанову заключение на проект постановления правительства о требованиях к банкам, где участники госзакупок должны будут открывать специальные счета, пишут «Ведомости». По мнению организации, если оставить проект в нынешнем виде, во второй половине года малый и средний бизнес рискует лишиться возможности участвовать в государственных торгах. За полгода предприниматели потеряют свыше 100 млрд руб., посчитал вице-президент «Опоры России» Виктор Степанов.

The New Times

В конце 2017 года были приняты поправки, обязывающие малый бизнес с июля 2018 года вносить обеспечение для участия в торгах по госзакупкам на специальные счета. Пока участники закупок могут открывать специальный счет лишь в одном из уполномоченных банков. Из-за этого все второе полугодие 2018 года малый и средний бизнес не сможет участвовать в электронных торгах, опасается Калинин. Предприниматель сможет открывать только один спецсчет в банке, у которого есть договор лишь с одной электронной площадкой. Для участия в закупке на другой площадке поставщики будут вынуждены каждый раз закрывать текущий спецсчет и заново его открывать в другом банке. И вместо того чтобы участвовать в закупке, бизнес будет бесконечно открывать и закрывать спецсчета, резюмирует президент «Опоры России». По его мнению, необходимо разрешить на переходный период открывать спецсчета в нескольких банках.

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