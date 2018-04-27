Суд отклонил иск бывшего наркоторговца к Евгению Ройзману

Суд в Екатеринбурге отклонил иск к мэру города Евгению Ройзману, который подал ранее осужденный за наркоторговлю местный житель.

«Суд встал на мою сторону и отклонил иск наркоторговца! Мое уважение суду. Благодарю всех добрых людей за поддержку. Сила в правде», — написал Ройзман в Facebook.

Накануне он сообщил , что осужденный ранее за торговлю наркотиками Алексей Андреев обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство и потребовал от Ройзмана возместить ему моральный ущерб в 650 тыс. руб. Иск был связан с постами Ройзмана в блоге, посвященные Алексееву.

Ройзман сыграл важную роль в расследовании уголовного дела о торговле наркотиками в Екатеринбурге и осуждении Алексеева к тюремному заключению в 2011 году.

The New Times

Евгений Ройзман в 1999 году основал фонд «Город без наркотиков», занимающийся борьбой с наркоторговлей в Екатеринбурге и окрестностях. В 2011 году запустил проект «Страна без наркотиков», применяющий часть наработок фонда в масштабах всей страны.

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