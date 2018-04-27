Роскомнадзор на два часа заблокировал IP-адреса Twitter, «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников» и Facebook

Об этом сообщили в telegram-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов. Позже Роскомнадзор в своем Twitter написал, что попадание в реестр отдельных ip-адресов связано с технологическими особенностями работы системы. «Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — заявили в ведомстве.
В список запрещенных был включен один из IP-адресов «ВКонтакте», один IP-адрес «Одноклассников», пять адресов «Яндекса», три адреса Twitter и пять адресов Facebook. Исключение их из реестра произошло в 02:22 мск, следует из копии выгрузки, опубликованной на сайте со списком запрещенных IP.
В пресс-службе «ВКонтакте» сказали газете «КоммерсантЪ», что постоянно следят за доступностью своих ресурсов и принимают необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа.
13 марта Таганский районный суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В компании заявили, что требования ФСБ противоречат Конституции РФ и пообещали бороться с блокировками. В результате Роскомнадзор заблокировал IP-адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок и которые принадлежали сторонним сервисам, таким как Amazon и Google, Microsoft и другим.
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