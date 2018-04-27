Вымыслом назвали в «Русале» сообщения Reuters и Bloomberg о компании

Компания «Русал» Олега Дерипаски заявила, что сообщения агентств Reuters и Bloomberg, основанные на данных источников, наносят ущерб ее деловой репутации.

«Подобные статьи, базирующиеся на дилетантских комментариях анонимных источников и сведениях, не имеющих общего с действительностью, наносят ущерб деловой репутации Компании. Вымысел подобных «источников» создает ложное представление о происходящем, в то время как Компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — говорится в заявлении «Русала».

В сообщении отмечается, что компания сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации.

О каких конкретно материалах агентств идет речь, не уточняется. Ранее Bloomberg сообщало, что Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом» и надеется на то, что правительства стран ЕС добьются смягчения санкций США. Reuters в свою очередь писало, что на помощь стран ЕС в вопросе санкций в отношении «Русала» рассчитывают в правительстве РФ.

The New Times

Как отмечает РБК , источники Reuters также рассказали ранее, что структуры Олега Дерипаски начали подготовку к санкциям еще в декабре 2017 года. Так, их руководство решило перевести бóльшую часть платежей и кредитов En+ Group из долларов в евро и фунты и попыталось заменить поставщиков оборудования из США на европейских партнеров.В санкционный список Минфина США Олег Дерипаска и его компании «Русал» и En+ Group попали 6 апреля.

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