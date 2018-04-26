Close

Путин назвал постройку студенческих кампусов задачей нового правительства

26.04.2018

Президент РФ Владимир Путин назвал постройку студенческих кампусов задачей нового правительства.

«У талантливых и мотивированных молодых людей, независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что на это обязательно нужно найти деньги.

Путин добавил, что в вузах должны появиться условия для стартапов, чтобы студенты могли позже создавать успешные высокотехнологичные компании.

Ранее стало известно что Градостроительный совет Ленинградской области отклонил проекты размещения нового кампуса СПбГУ на территории региона. Эксперты пришли к выводу, что их строительство не будет перспективным.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Государственный преступник номер один

Армения: как улица победила власть

Лукашенко испугался армянского сценария

Правительство-2018: кто уйдет, а кто останется

Российская власть в 2018 году

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.