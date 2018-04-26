Путин назвал постройку студенческих кампусов задачей нового правительства

«У талантливых и мотивированных молодых людей, независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что на это обязательно нужно найти деньги.
Путин добавил, что в вузах должны появиться условия для стартапов, чтобы студенты могли позже создавать успешные высокотехнологичные компании.
Ранее стало известно что Градостроительный совет Ленинградской области отклонил проекты размещения нового кампуса СПбГУ на территории региона. Эксперты пришли к выводу, что их строительство не будет перспективным.
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