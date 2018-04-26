Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом»

Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над «Русалом». Ранее в Минфине США обещали снять с компании санкции, если он избавится от своей доли.
Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, Дерипаска надеется на то, что правительства стран ЕС добьются смягчения санкций США.Ранее сообщалось, что и правительство России надеется, что страны Евросоюза помогут ослабить санкции США в отношении «Русала». В первую очередь Москва рассчитывает на помощь президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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