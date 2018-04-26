Close

Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом»

26.04.2018

Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над «Русалом». Ранее в Минфине США обещали снять с компании санкции, если он избавится от своей доли.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, Дерипаска надеется на то, что правительства стран ЕС добьются смягчения санкций США.

Ранее сообщалось, что и правительство России надеется, что страны Евросоюза помогут ослабить санкции США в отношении «Русала». В первую очередь Москва рассчитывает на помощь президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Государственный преступник номер один 

Армения: как улица победила власть 

Лукашенко испугался армянского сценария 

Правительство-2018: кто уйдет, а кто останется 

Российская власть в 2018 году

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.