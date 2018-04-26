Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над «Русалом»

Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над «Русалом». Ранее в Минфине США обещали снять с компании санкции, если он избавится от своей доли.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники, Дерипаска надеется на то, что правительства стран ЕС добьются смягчения санкций США.

The New Times

Ранее сообщалось , что и правительство России надеется, что страны Евросоюза помогут ослабить санкции США в отношении «Русала». В первую очередь Москва рассчитывает на помощь президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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