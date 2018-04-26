В Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки Telegram

Мероприятие организовано Либертарианской партией России. Мероприятие согласовано с мэрией столицы. В telegram-канале Digital Resistance, в котором сообщили о митинге, просят взять с собой пару бумажных самолетиков.
«Роскомнадзор нарушает нормы Конституции РФ и фундаментальные права и свободы человека. Блокировки, цензура и уголовные преследования за лайки и репосты недопустимы. Единственными реальными результатами «блокировки» будут только рост угрозы национальной безопасности, долгосрочный ущерб экономике и изоляция России от прогресса. Если вас достали блокировки, вы за свободный интернет и цифровой прогресс — приходите на митинг», — говорится в канале Telegram.
13 марта Таганский районный суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. В компании заявили, что требования ФСБ противоречат Конституции РФ и пообещали бороться с блокировками. Ранее стало известно, что в Московский городской суд поступила жалоба юристов Telegram на решение о блокировке мессенджера.
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