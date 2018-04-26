Навальный обвинил Михаила Прохорова в даче взятки Хлопонину в несколько миллионов евро

Прохоров дал взятку посредством покупки у Хлопонина итальянкой виллы за €35,5 млн, утверждает оппозиционер в своем блоге. Фонд борьбы с коррупцией Навального проанализировал стоимость недвижимости в том месте, где находится вилла Хлопонина и пришел к выводу, что Прохоров купил здание по завышенной цене. По мнению Навального, максимальная стоимость виллы — около €10 млн.
«Но Прохоров-то заплатил 35, в три раза больше. Почему? Потому что Прохоров покупает себе не средненького пошиба виллу (которая ему-то уж точно не нужна), а одного из высших чиновников правительства России. И тут самое время вспомнить, что Хлопонин курирует недропользование, а интересы Прохорова связаны именно с этой сферой. И как минимум 25 миллионов евро — это взятка, оформленная таким простым образом», — написал Навальный.
Сделка по продаже виллы осуществлялась между Александром и Натальей Хлопонинами и офшором Magora Trading, который принадлежит Прохорову.
24 апреля о покупке Михаилом Прохоровым виллы Хлопонина сообщила Русская служба BBC. В материале было сказано, что бизнесмен помог вице-премьеру «стать самым богатым чиновником».
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