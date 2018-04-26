Песков, Дворкович и Кудрин признались в использовании Telegram

Песков сообщил «Интерфаксу», что по-прежнему пользуется мессенджером и «не видит в этом ничего предосудительного». Пресс-секретарь призвал не придавать чрезмерного значения затягиванию процесса блокировки Telegram.
«Очевидно, что технологически выполнить решение суда не просто, но вместе с тем ведомство планомерно работает. Если произошла в связи с технологическими причинами задержка, то, наверное, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать в этой связи. Ведомство работает, работает большое количество специалистов», — заявил Песков.
Аркадий Дворкович признал, что пока блокировка Роскомнадзора неэффективна. «У меня Telegram работает», — сказал чиновник. При этом вице-премьер не стал комментировать оценки потенциальных убытков компаний от действий Регулятора.
В свою очередь Алексей Кудрин заявил, что блокировка Telegram повлекла за собой тяжелые последствия и что этот шаг усложняет дальнейшую цифровизацию экономики РФ.
«Россия видит новые возможности именно в росте производительности труда, цифровизация может обеспечить почти треть этого прироста в ближайшие шесть лет», — считает экс-министр.
Ранее стало известно, что в Московский городской суд поступила жалоба юристов Telegram на решение о блокировке мессенджера. 13 марта Таганский районный суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в России в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. В компании заявили, что требования ФСБ противоречат Конституции РФ и пообещали бороться с блокировками.
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