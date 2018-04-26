Сайт Transparency International оказался заблокированным в России

Сайт международного движения Transparency International перестал открываться в России без использования VPN или прокси. В организации связывают это с массовой блокировкой Роскомнадзором IP-адресов, связанных с работой Telegram.

«Россия стала единственной страной, в которой присутствует наше движение, но не открывается международный сайт. Предположительно, сайт нашего движения входит в список из 14 миллионов IP-адресов, заблокированных Роскомнадзором в ходе блокировки мессенджера Telegram», — говорится в заявлении российского отделения организации.

The New Times

Сайт Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» по-прежнему доступен российским пользователям напрямую. Центр, будучи членом международного движения Transparency International, обратился в правозащитную группу «Агора» за правовой поддержкой.

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