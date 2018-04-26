Министры Армении в Москве ведут переговоры с российскими коллегами

Исполняющие обязанности первого вице-премьера и главы МИД Армении находятся в России. Они проведут встречи по линии правительства и министерства иностранных дел, сообщили в Кремле
«Эти переговоры будут по линии правительства и министерства иностранных дел», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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