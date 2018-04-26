На мэра Екатеринбурга в суд подал освободившийся наркоторговец

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в суд. С иском обратился Алексей Андреев, осужденный ранее за торговлю наркотиками.
Андреев обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство и потребовал от Ройзмана возместить ему моральный ущерб в 650 тыс. руб., написал глава Екатеринбурга в Facebook.
Он отметил, что при расследовании уголовного дела «вокруг крутились бывшие прокурорские в связке с действующими». Один из них, бывший прокурор Карпов, переоформил на себя квартиры и гаражи Андреева и снял с его счета порядка 50 млн руб. По словам Ройзмана, взамен Андрееву пообещали маленький срок. Его приговорили к шести с половиной годам заключения, позже он вышел по УДО.Через два года после освобождения Андреев, прочитав о себе записи Ройзмана в блоге, обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство и потребовал возместить моральный ущерб, пояснил мэр Екатеринбурга. Заседание назначено на 27 апреля.
Евгений Ройзман в 1999 году основал фонд «Город без наркотиков», занимающийся борьбой с наркоторговлей в Екатеринбурге и окрестностях. В 2011 году запустил проект «Страна без наркотиков», применяющий часть наработок фонда в масштабах всей страны.
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