На мэра Екатеринбурга в суд подал освободившийся наркоторговец

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в суд. С иском обратился Алексей Андреев, осужденный ранее за торговлю наркотиками.

Андреев обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство и потребовал от Ройзмана возместить ему моральный ущерб в 650 тыс. руб., написал глава Екатеринбурга в Facebook.

«На меня написал заявление подлый наркоторговец Андреев, которого мы с транспортниками закрыли в 2011 году. На тот момент это была самая крупная операция по спайсам в России. У Андреева нашли несколько кг готового наркотика, 200 кг прекурсоров, потом еще около 70 кг готового, порядка 80 млн денежных переводов в Китай, десятки миллионов налички, квартиры, гаражные боксы, машины, мотоциклы», — пишет Ройзман.

Он отметил, что при расследовании уголовного дела «вокруг крутились бывшие прокурорские в связке с действующими». Один из них, бывший прокурор Карпов, переоформил на себя квартиры и гаражи Андреева и снял с его счета порядка 50 млн руб. По словам Ройзмана, взамен Андрееву пообещали маленький срок. Его приговорили к шести с половиной годам заключения, позже он вышел по УДО.

The New Times

Через два года после освобождения Андреев, прочитав о себе записи Ройзмана в блоге, обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство и потребовал возместить моральный ущерб, пояснил мэр Екатеринбурга. Заседание назначено на 27 апреля.Евгений Ройзман в 1999 году основал фонд «Город без наркотиков», занимающийся борьбой с наркоторговлей в Екатеринбурге и окрестностях. В 2011 году запустил проект «Страна без наркотиков», применяющий часть наработок фонда в масштабах всей страны.

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