17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила своего тренера в домогательствах

В интервью издательству «Советский спорт» Моисеева рассказала, что Тутмин пригласил ее к себе в комнату после соревнований. Спортсменка была уверена, что речь пойдет о гонке.
«Я села на кровать, он рядом. И тут он мне говорит: «Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?» Я ответила, что мне это не нужно. Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: «Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь [не очень хорошо], а если ты согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет: экипировка, результат». Когда я ему сообщила, что между нами ничего не может быть, он мне сказал: «Ну как знаешь. Хуже не будет, но и лучше — тоже», — рассказала Моисеева.
После этого 17-летнюю спортсменку вызвали на разговор с президентом областной федерации биатлона Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. Они пообещали девушке разобраться с ситуацией. Тутмин уже уволился из Центра спортивной подготовки по собственному желанию.
Ранее несколько журналисток обвинили в сексуальны домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Позже Слуцкого оправдала комиссия по этике Госдумы, что привело к бойкоту парламента со стороны нескольких российских СМИ.
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