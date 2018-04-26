Руководитель отдела продаж «Русала» покидает компанию

Компанию «Русал», попавшую под санкции, покидает директор по сбыту и маркетингу Стив Ходжсон.Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник. При этом собеседник агентства не знает точной даты отставки Ходжсона.
Уход Ходжсона совпал с кадровыми перестановками в топ-менеджменте родительской компании «Русала» En+ Group, отмечает «КоммерсантЪ». Генеральным директором En+ с 1 мая назначен Вячеслав Соломин, 30 апреля уходит в отставку действующий гендиректор Владислав Соловьев, назначенный в конце февраля.
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