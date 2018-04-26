В Армении посты покинули три министра и два губернатора

После выхода партии «Дашнакцутюн» из парламентской коалиции с правящей Республиканской партией Армении, три министра и два губернатора страны подали заявления об отставке.Как передает агентство PanARMENIAN, об отставке заявили и.о. министра территориального управления и развития Армении Давид Локян, и.о. министра образования и науки Левон Мкртчян и и.о. министра охраны природы республики Арцвик Минасян. Также сложили полномочия главы Ширакской области Армении Артур Хачатрян и Арагацотнской области Ашот Симонян.
После того как сложил с себя полномочия премьер-министр Армении Серж Сарксян, ранее занимавший пост президента, акции протеста в стране продолжаются. Оппозиция требует назначить главой правительства своего лидера Никола Пашиняна и провести досрочные парламентские выборы.
Заседание парламента, на котором будет обсуждаться назначение нового премьер-министра, пройдет 1 мая.
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