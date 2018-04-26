Оператором по вывозу мусора в Тульской области стала компания сына генпрокурора Чайки

Об этом говорится в протоколе торгов. Согласно документу, конкурс признан несостоявшимся из-за того, что на участие в торгах подала заявку только «Хартия», владельцем которой является Игорь Чайка. При этом контракт с «Хартией» все равно будет подписан, так как конкурсная комиссия признала заявку компании отвечающей требованиям. Фирма будет отвечать за вывоз мусора в границах территорий муниципальных образований город Тула, Щекинский и Киреевский районы Тульской области.
Ранее NT писал о том, что ООО «Хартия» стала оператором региональной системы вывоза мусора в Ярославской области.
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