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Оператором по вывозу мусора в Тульской области стала компания сына генпрокурора Чайки

26.04.2018

Оператором по вывозу мусора в Тульской области стала компания сына генпрокурора РФ Юрия Чайки ООО «Хартия».

Об этом говорится в протоколе торгов. Согласно документу, конкурс признан несостоявшимся из-за того, что на участие в торгах подала заявку только «Хартия», владельцем которой является Игорь Чайка. При этом контракт с «Хартией» все равно будет подписан, так как конкурсная комиссия признала заявку компании отвечающей требованиям. Фирма будет отвечать за вывоз мусора в границах территорий муниципальных образований город Тула, Щекинский и Киреевский районы Тульской области.

Ранее NT писал о том, что ООО «Хартия» стала оператором региональной системы вывоза мусора в Ярославской области.


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