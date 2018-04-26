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Прибыль Facebook превысила ожидания аналитиков почти на миллиард долларов

26.04.2018

Facebook в I квартале года получила прибыль в $4,99 млрд. Квартальная выручка компании составила $11,97 млрд.

Как пишет MarketWatch, ранее аналитики прогнозировали Facebook прибыль в $4,01 млрд и выручку в $11,41 млрд. Акции компании выросли более чем на 4% после выхода отчета и на 7% после выступления основателя Марка Цукерберга.

В марте акции компании упали после появления информации о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica использовала данные более миллионов пользователей социальной сети без их разрешения. Цукерберг потерял тогда $6,06 млрд.

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