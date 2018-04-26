В парламенте Якутии проходят обыски

Обыски проходят по линии управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Также обыски проходят в помещениях ГУП «Комдрагметалл». В пресс-службе парламента Якутии ТАСС не подтвердили и не опровергли информацию. По данным издания YakutiaMedia, следственные действия связаны с подозрением в получении взятки. При этом в региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двух депутатов парламента Якутии из-за подозрений в получении взятки.
Согласно официальному сайту, ГУП «Комдрагметалл» является «одним из ключевых предприятий республики». ГУП обеспечивает реализацию целевых инвестиционных программ, направленных на социально-экономическое развитие Якутии, «укрепление алмазо-гранильной, золотодобывающей и ювелирной промышленности».
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