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Жалоба юристов Telegram на решение о блокировке поступила в Мосгорсуд

26.04.2018

В Московский городской суд поступила жалоба юристов Telegram на решение о блокировке мессенджера.

Жалоба поступила в среду, 25 апреля, сообщает ТАСС. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

13 марта решение о блокировке Telegram в России в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования вынес Таганский районный суд Москвы. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. В Telegram заявили, что требования ФСБ противоречат Конституции РФ. В компании пообещали бороться с блокировкой. Роскомнадзор в рамках борьбы с мессенджером начал блокировать IP-адреса Amazon, Google и других ресурсов, с помощью которых Telegram обходит ограничения.

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