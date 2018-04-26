Россия надеется на помощь ЕС в вопросе защиты «Русала» от санкций

В правительстве РФ надеются в первую очередь на помощь президента Франции Эмманюэля Макрона, который уже находится в Вашингтоне, и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском Минфине. В надежде на удачный исход власти РФ пока не стали отвечать на санкции в отношении «Русала». Москва рассчитывает, что для компании будет сделано исключение и ее пустят на европейский рынок.
Источник, близкий к российскому правительству, сказал агентству, что санкции против «Русала» стали для Кремля полной неожиданностью. «Мы не думали, что будет оказываться такое давление, но и Запад этого не ожидал», — приводит Reuters слова собеседника. Европейские потребители алюминия обеспокоены из-за санкций, так как Старый Свет является крупнейшим рынком «Русала»: в 2017 году на этом рынке было продано 42% продукта компании. Санкции повредили международную цепочку поставок, так как некоторые плавильные и нефтеперерабатывающие заводы «Русала» находятся в Европе.
Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над компанией, сообщает Bloomberg. По информации собеседников агентства, он также рассчитывает на то, что правительства стран ЕС смогут договориться с властями США о смягчении санкций.
6 апреля Минфин США опубликовал список из 38 россиян и принадлежащих им компаний, попавших под санкции из-за вмешательства в президентские выборы в Америке. В списке были в том числе компании «Русал» и En+ Group, принадлежащие Олегу Дерипаске. Три дня спустя они потеряли половину своей стоимости из-за обвала акций на фондовых рынках.
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