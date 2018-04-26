Алексей Кудрин высказался против закона о контрсанкциях

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал спорным законопроект об ответных мерах на санкции США.

«В том виде, в каком он представлен, он, конечно, очень спорный. Видимо, не все продумано было изначально», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Документ «касается юридических лиц, в которых американская доля превышает 25%. Должен сказать, на нашем рынке масса очень крупных финансовых и промышленных корпораций, в которых она больше 30%. Но это российские компании», говорит Кудрин.

The New Times

Он считает, Россия сильно зависит от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. «Ограничивая себе в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвем работу российских компаний», — предупреждает глава ЦСР.

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