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Налоговые гавани Британии раскроют имена хранящих у них деньги россиян

26.04.2018

Коррумпированные российские олигархи, укрывающие грязные деньги в таких налоговых гаванях, как Британские Виргинские острова и Каймановы острова будут раскрыты.

Как пишет The Times, сейчас анонимность позволяет «отмывать деньги, что, в свою очередь, способствует преступности, коррупции и угнетению, в том числе в России». Но на следующей неделе парламент Британии готовится проголосовать за законопроект, по которому офшоры должны будут раскрыть имена бизнесменов, владеющих активами в их юрисдикции. Поддержать документ готовы консерваторы, лейбористы и представители Шотландской национальной партии.

Газета отмечает, что британскими офшорами пользуются в том числе Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко.

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