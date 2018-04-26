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ЦБ ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанском банке

26.04.2018

Центробанк возложил функции временной администрации в Азиатско-Тихоокеанском банке на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности», — говорится в сообщении ЦБ.

В Центробанке отмечают, что АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

АТБ занимает 60 место по размеру активов.

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