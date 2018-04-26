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Пашинян продолжит акции протеста до назначения его премьером

26.04.2018

Лидер оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян намерен продолжать массовые акции до тех пор, пока не будет утвержден временным премьером.

В интервью РБК Пашинян сказал, что не откажется от протестов, если Республиканская партия, контролирующая парламент, не даст ему стать премьером. Отвечая на вопрос, видит ли он еще кого-то на месте временного премьера, Пашинян ответил: «Сегодня уже решили на площади этот вопрос». Вечером 25 апреля на площади Республики в Ереване прошел очередной митинг в поддержку движения Пашиняна. Он, по оценке организаторов, стал самым массовым. Его участники голосом поддержали все требования оппозиционера. 

На фоне массовых акций протеста в Армении сложил с себя полномочия премьер-министр Серж Сарксян, ранее занимавший пост президента. Теперь оппозиция требует назначить главой правительства своего лидера Никола Пашиняна и провести досрочные парламентские выборы.

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