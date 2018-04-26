Эксперты подсчитали потери бизнеса от попыток заблокировать Telegram

Продолжение текущих методов борьбы с мессенджером Telegram в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям $1 млрд, почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.

Такие оценки, как пишет «КоммерсантЪ», сделали компании Flexbby. Гендиректор компании, которая занимается разработкой софта, Андрей Прокофьев предложил интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок. Письмо об этом он направил 24 апреля. По мнению Прокофьева, нужны законодательные поправки, которые исключат ситуации, при которой «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».

The New Times

Ограничение доступа к Telegram началось в России 16 апреля. Telegram уклонился от блокировки, используя сервисы Amazon, Google и др. По состоянию на вечер среды Роскомнадзор внес в черный список около 18 млн IP-адресов. Пострадали около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon, оценивает Flexbby: у них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д. Потенциальные финансовые потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценивает в $1 млрд.

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