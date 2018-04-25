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Московские власти предложили Навальному провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова

25.04.2018

Власти Москвы предложили Алексею Навальному провести протестную акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова вместо Тверской улицы.

Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. По его словам, 26 апреля московские власти встретятся со сторонниками оппозиционера для переговоров.

5 мая, за два дня до инаугурации президента РФ Владимира Путина, Алексей Навальный призвал своих сторонников провести акции протеста по всей России. Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать Навальному акцию на Тверской улице. Политик заявил, что все равно проведет мероприятие.


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