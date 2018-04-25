Московские власти предложили Навальному провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова

Власти Москвы предложили Алексею Навальному провести протестную акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова вместо Тверской улицы.
Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. По его словам, 26 апреля московские власти встретятся со сторонниками оппозиционера для переговоров.
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