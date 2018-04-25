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Роскомнадзор: Google пошел на диалог в вопросе блокировки Telegram

25.04.2018

Google пошел на диалог в вопросе блокировки Telegram, сообщили в Роскомнадзоре во время встречи с представителями IT-индустрии.

Об этом сказано на сайте ведомства. Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, «возможно, по политическим причинам».

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля из-за отказа сервиса передать ФСБ ключи шифрования. Из-за блокировки миллионов IP-адресов у ряда хостинг-провайдеров появились перебои в работе сайтов, которые не связаны с мессенджером, в том числе Google и Amazon.


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