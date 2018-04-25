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Суд продлил арест Оюба Титиева

25.04.2018

Старопромысловский суд Грозного продлил на месяц арест главы местного отделения ПЦ «Мемориал» Оюба Титиева.

Об этом сообщается в telegram-канале «Мемориала». Арест продлен до 9 июня. Суд отклонил ходатайство о переносе заседания суда, поданное защитниками Титиева. Адвокат Марина Дубровина заявила, что зал был полон, несмотря на «происки недоброжелателей», говорится в Telegram организации.

Ранее стало известно, что заседание суда по продлению ареста и предъявлению обвинения главе грозненского отделения «Мемориал» назначили на 25 апреля — адвокаты правозащитника не были об этом заранее предупреждены и находились в Москве. Заседание анонсировали за 10 минут до начала пресс-конференции защитников Титиева в столице.


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