Врио премьера Армении Карапетян опроверг информаию о своей отставке

Об этом политик написал в своем Facebook: «Дорогие граждане. Информация о моей отставке не соответствует действительности».
Об уходе со своего поста Карапетяна ранее заявил депутат парламента Армении от фракции «Елк» Арарат Мирзоян. Позже об этом написали несколько политологов.
17 апреля на пост премьер-министра республики был избран бывший президент Армении Серж Саргсян. Однако уже 23 апреля он подал в отставку на фоне многодневных акций протеста оппозиции. В этот же день исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер республики Карен Карапетян.
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