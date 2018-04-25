«Медиалогия» отметила снижение аудитории telegram-каналов

После начала блокировки Telegram аудитория каналов значительно снизилась. В основном это касается развлекательных каналов, общественно-политические чувствуют себя более стабильно.

Компания «Медиалогия», изучив поведение telegram-каналов после начала блокировки сервиса, выяснила, что на 23 апреля количество просмотров в Telegram сократилось на 76,5% по сравнению с днем начала блокировки 16 апреля. К 23 апреля каналы из первой сотни по популярности потеряли 23% аудитории.

The New Times

В основном это касается развлекательных каналов, отмечают в «Медиалогии». Общественно-политические и экономические каналы чувствуют себя более стабильно. При этом количество просмотров общественно-политических и бизнес каналов варьировалось — в некоторые дни даже превышало количество просмотров в день начала блокировки. У некоторых из них аудитория выросла. Так канал, посвященный финансам, @bablishko2018 вырос на 30%, а канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова на 25%.

Читайте также:

Государственный преступник номер один

Армения: как улица победила власть

Лукашенко испугался армянского сценария

Правительство-2018: кто уйдет, а кто останется

Российская власть в 2018 году