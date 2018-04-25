Убившему журналистку датскому изобретателю дали пожизненный срок

Датчанина приговорил городской суд Копенгагена, передает The Guardian. Судья Анетт Буркё заявила, что Мадсен не предоставил никакого заслуживающего доверия объяснения инциденту.
По версии следствия, изобретатель убил девушку на борту созданной им подлодки «Наутилус». Затем Мадсен расчленил тело. Во время допросов датчанин путался в показаниях. Некоторое время он утверждал, что высадил Валль на землю, затем говорил, что она погибла в результате несчастного случая. Позже Мадсен утверждал, что не убивал девушку, а лишь расчленил ее тело. При обыске у изобретателя нашли видео с обезглавленными женщинами.
Ким Валль пропала без вести в 2017 году во время работы над материалом про Петера Мадсена. Следствие пришло к выводу, что изобретатель совершил заранее спланированное убийство.
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