Росфинмониторинг обнаружил в панамском и райском досье финансовые махинации тысяч россиян

Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, передает РБК. Ведомство изучило также другие утечки из зарубежных офшорных регистраторов
«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — сказал Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что была в том числе установлена связь офшорных компаний с рядом российских публичных должностных лиц из губернаторского и депутатского корпуса, а также руководящего состава органов исполнительной власти. Результаты расследования были направлены в правоохранительные органы.
Панамское досье и райское досье — это документы офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby, которые попали в руки Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Данные пролили свет на офшоры и финансовые махинации мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и спорта. В досье упоминались россияне Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Сергей Ролдугин и другие.
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