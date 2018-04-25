Свобода СМИ в России снизилась до уровня тридцатилетней давности

Свобода СМИ В России находится на уровне тридцатилетней давности, сказано в отчете международной неправительственной организации «Репортеры без границ». Россия в 2018 году осталась на 148 месте в рейтинге.

Явная стагнация, наблюдающаяся в России на фоне всеобщей мировой деградации свободы прессы, скрывает за собой продолжающееся ухудшение ситуации, говорится в сообщении РБГ.

«Никогда еще со времени развала СССР в России одновременно не находилось в заключении такое большое число журналистов и блогеров. В то время как средства массовой информации в значительной степени контролируются лояльными Кремлю олигархами, усиливается давление на независимую прессу и журналистов, занимающихся расследованиями», — отмечается в докладе.

Столкнувшись с новым ростом протестов накануне президентских выборов 2018 года, власть еще больше усилила контроль над интернетом, начав атаку на мессенджеры и усилив на законодательном уровне давление на поисковые системы и способы обхода блокировок. По мнению экспертов РБГ, «климат безнаказанности благоприятствует новым нападениям на журналистов, а угрозы, поступающие в адрес независимых редакций, вызывают все большие опасения».

Постсоветское пространство и Турция остаются мировыми лидерами в деградации свободы СМИ. Примерно две трети стран этой зоны по-прежнему находятся в районе или позади 150-го места, и позиция большинства продолжает снижаться. Общий индекс региона близок к тому, чтобы сравняться с замыкающими рейтинг странам Ближнего Востока и Северной Африки.

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