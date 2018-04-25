Московскую ФСИН проверяют на предмет хищения 1 млрд рублей

Следствие проверяет московскую Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) на предмет хищения 1 млрд руб.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По версии следствия, деньги могли похитить при реконструкции СИЗО. С 2015 по 2017 год неустановленные сотрудники и руководители УФСИН по Москве и подведомственного федерального государственного унитарного предприятия завладели 1 млрд руб., который был выделен на реконструкцию СИЗО-7, расположенного на улице Верхние поля в Москве. Следователи считают, что подозреваемые составили акты о приеме выполненных работ по госконтрактам, когда строительство еще не было завершено.

В 2017 году бывший заместитель начальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко стал фигурантом дела о взятке. По версии следствия, деньги Мойсеенко получил от гендиректора компании-подрядчика строительства СИЗО «Кресты-2».





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