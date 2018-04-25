Публикацию декларации главы Кузбасса с нулевыми доходами назвали ошибкой

Власти Кемеровской области по ошибке опубликовали декларацию врио губернатора Сергея Цивилева без сведений о доходах и имуществе.
«Та декларация — это ошибка, признаем, вина в этом не наша. В скором времени будет опубликована новая», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе обладминистрации.
В документе указывалось, что Цивилев владеет лишь мотоциклом Spyder BRP Can-Am. При этом его жена Анна Цивилева за этот же период заработала 12 млн 171 тыс. 609 руб. В собственности у нее есть три квартиры, два земельных участка, а также три машиноместа. Она владеет тремя автомобилями Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700.Как отмечает газета, Цивилев стал заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в марте. До этого он был гендиректором «Колмара» и владел 70% группы. После перехода в администрацию области бизнесмен подарил 70% группы супруге. Должность врио губернатора Кемеровской области он занял 1 апреля, после отставки Амана Тулеева.
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