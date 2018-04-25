Оюбу Титиеву предъявят обвинение и продлят арест без основных адвокатов

Заседание суда по продлению ареста и предъявление обвинения главе грозненского отделения ПЦ «Мемориал» Оюбу Титиеву назначили на сегодня, 25 апреля. Адвокаты правозащитника находятся в Москве.
За 10 минут до начала пресс-конференции защитников Титиева в Москве стало известно, что заседание по продлению ареста состоится сегодня в 15:00. Представлять интересы обвиняемого сможет только один из адвокатов, Марина Дубровина.
«Это «несколько неэтичное поведение» нашего процессуального оппонента, говорит Заикин. Ни он, ни Новиков не были уведомлены об этом заседании. Дубровина была в Грозном «на всякий случай», — говорится в сообщении
«Мемориала».
Также на сегодня назначено предъявление Титиеву обвинения в окончательной форме. Следствие намеренно назначило эти важнейшие действия на день пресс-конференции, чтобы точно исключить участие в следственных действиях адвокатов, считают в организации.
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