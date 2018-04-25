Мосгордума одобрила поправки в Избирательный кодекс города

Подписей избирателей потребуется меньше, но «муниципальный фильтр» сохранен — Московская городская дума одобрила поправки в Избирательный кодекс Москвы.
Претендентам на пост мэра Москвы потребуется меньшее количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата. Теперь необходимо будет собрать не 1%, а 0,5%. Необходимость сбора подписей муниципальных депутатов сохранена прежней. Кандидатам увеличили максимальный размер предвыборного фонда до 250 млн руб., сообщается на сайте Мосгордумы.
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