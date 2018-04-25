Мосгордума одобрила поправки в Избирательный кодекс города

Подписей избирателей потребуется меньше, но «муниципальный фильтр» сохранен — Московская городская дума одобрила поправки в Избирательный кодекс Москвы.

Претендентам на пост мэра Москвы потребуется меньшее количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата. Теперь необходимо будет собрать не 1%, а 0,5%. Необходимость сбора подписей муниципальных депутатов сохранена прежней. Кандидатам увеличили максимальный размер предвыборного фонда до 250 млн руб., сообщается на сайте Мосгордумы.

The New Times

Время голосования продлено на два часа, до 22:00. Проголосовать можно будет не по месту регистрации, а по месту фактического проживания. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

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