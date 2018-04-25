Reuters: Воюющие в Сирии наемники используют военную часть на Кубани

Автобусы с прибывшими из Дамаска людьми в гражданском ездили из аэропорта в Ростове-на-Дону в Молькино, где находится 10-я отдельная бригада специального назначения российского Минобороны, сообщает Reuters. Корреспонденты агентства проследили за автобусами 25 марта, 6 апреля и 17 апреля. Люди, севшие в них, прилетели в Россию чартерным самолетом авиакомпании Cham Wings. Ранее Reuters писал, что этим транспортом в Сирию из РФ доставляют наемников.
На КПП базы Минобороны каждый из автобусов останавливался на непродолжительное время и проезжал дальше. При этом дежурный офицер бригады сообщил корреспондентам Reuters, что на базу никто не заезжает. Агентство пишет, что несколько друзей, родственников и вербовщиков частных бойцов рассказали им, что в Молькино находится тренировочный лагерь для наемников еще со времен войны на Украине.
В статье агентства подчеркивается, что Кремль утверждает, что не имеет отношения к россиянам, которые воюют в Сирии в гражданском статусе.
Ранее Reuters рассказало о перелетах Cham Wings между Дамаском и Ростовом-на-Дону. Агентство пришло к выводам, что в этих самолетах возят частных военных. Корреспонденты видели как на этих самолетах вылетают «люди в камуфляже».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Государственный преступник номер один
Армения: как улица победила власть
Лукашенко испугался армянского сценария
Правительство-2018: кто уйдет, а кто останется