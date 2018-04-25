В России удвоилось число работающих на двух ставках учителей

В 2015 году число учителей, работающих на две ставки, равнялось 6,9%, в 2017 их число выросло до 13,8%, сообщает РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС. Также в 2017 году 46,2% опрошенных заявили, что работают на полторы ставки. Два года назад в этом признавались 37,9% респондентов. 46,7% учителей рассказали, что у них есть вторая работа, помимо преподавательской. Глава Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко отметила, что рост числа работающих на нескольких ставках объясняется нехваткой денег или тем, что за два года учителя стали более откровенно об этом рассказывать.
Согласно майским указам президента Владимира Путина, к 2018 году зарплаты преподавателей вузов, а также врачей и научных работников должны были быть равны 200% средних показателей по региону.
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